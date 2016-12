Isis,appello minorenni Gb scomparse

06:18 - Per favore, non passate la frontiera siriana, tornate a casa, vi vogliamo bene. Questo l'appello lanciato dalle famiglie di tre ragazze minorenni britanniche fuggite in Turchia e che si teme vogliano unirsi all'Isis in Siria. Shamima Begum, 15 anni, Kadiza Sultana, 16, e un'altra 15enne di cui non sono state rese note le generalità, sono state viste l'ultima volta martedì all'aeroporto di Gatwick da dove hanno preso un volo per Istanbul.

