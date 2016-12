Isis: appello ai musulmani francesi

21:00 - In un nuovo video dell'Isis combattenti francesi incitano i connazionali musulmani a unirsi alla causa dei jihadisti dello Stato islamico e a lanciare attacchi da "lupi solitari" in Francia. Tre miliziani chiedono ai francesi di viaggiare verso i Paesi in cui si trova l'Isis. E se non potessero farlo, di condurre attacchi in Francia. Nell'appello viene anche suggerito il modo: con il veleno nel cibo e nell'acqua o investendo le vittime.