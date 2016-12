Isis,altre 200 donne rapite in Iraq

Anche 200 donne delle minoranze degli Shabak e dei Turcomanni sciiti sono state rapite e violentate dai jihadisti dell'Isis in Iraq dall'estate di un anno fa, oltre a diverse centinaia di Yazide. A denunciarlo è stato un deputato iracheno della comunità Shabak, Hanin al Kadu, precisando che i sequestri sono avvenuti a Telafar, nella provincia di Ninive. La loro scomparsa non era stata denunciata dalle famiglie "per motivi tribali e sociali".