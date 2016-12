Isis, Al Sarraj: "In Libia non vogliamo truppe occidentali, ma le armi per combattere i terroristi"

Vertice per consolidare il governo di Sarraj - Intanto è iniziata dopo le 14 la riunione ministeriale sulla Libia a Vienna. I lavori sono presieduti dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e dal segretario di Stato Usa, John Kerry. Nella capitale austriaca è arrivato anche primo ministro. Tra i presenti anche l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. I colloqui hanno l'obiettivo di rafforzare l'autorità di Sarraj e di consolidare il suo governo di unità nazionale in Libia.



L'esecutivo di Tripoli minacciato dal generale Haftar e da Tobruk - Nel suo appello alla comunità internazionale Al Sarraj ha sottolineato come gli sforzi messi in atto per trovare una soluzione di pace sono minati dall'ex generale di Gheddafi Haftar e dal presidente del Parlamento non riconosciuto di Tobruk Agila Saleh. Il primo alza la posta e il livello delle richieste per una pacificazione nazionale, il secondo non intende convergere nel governo di Tripoli come da accordi Onu. Per rendere effettivo l'esecutivo, infatti, è necessario il sì del Parlamento di Tobruk.



Da Kerry il primo via libera alle armi - Al vertice di Vienna il segretario di Stato Usa, John Kerry, ha già dato la disponibilità americana ad "appoggiare il consiglio di presidenza" libico, e ha assicurato che "cercheremo di revocare l'embargo e fornire gli strumenti necessari per contrattaccare Daesh". Kerry ha quindi sottolineato che "il governo di unità nazionale riconosciuto sotto supervisione Onu è l'unica arma per ristabilire la pace nel Paese. Per questo, coloro che sono impegnati in atti che minacciano la pace e la sicurezza in Libia o che vogliono ostacolare la transizione politica, dovranno affrontare la prospettiva delle sanzioni".



Gentiloni: "Pronti ad addestrare le truppe del governo" - Dal canto suo il ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, ha sottolineato che la Libia ha più volte ribadito di "non volere un intervento di terra" ma un "sostegno" della comunità internazionale. E per questo l'Italia è "pronta ad addestrare ed equipaggiare le forze militari libiche come ci chiede il governo Sarraj. Il governo non chiede 'boots on the ground' ma sostegno nelle varie dimensioni della sicurezza. E queste richieste sottolineano che è la Libia che gestisce il percorso per la sua sicurezza e stabilizzazione".