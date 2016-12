Isis, Al-Baghdadi ordina: "Stop ai video su decapitazioni"

La comunicazione è sempre stato il punto di forza dell'Isis, lo Stato islamico che si estende tra Iraq e Siria. I peggiori crimini degli uomini in nero del Califfato hanno avuto fin dall'inizio enorme risalto grazie alla cassa di risonanza mediatica da loro gestita in prima persona. E le immagini delle decapitazioni dei prigionieri hanno fatto inorridire il mondo. Ora il califfo Abu Bakr Al-Baghdadi ha ordinato ai suoi media di non trasmettere più le immagini dei tagliatori di gola per intero, ma di fermarsi ai momenti iniziali e finali dell'esecuzione, per non turbare i bambini e per rispettare i sentimenti degli altri musulmani che non sostengono tanta violenza.