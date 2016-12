10 novembre 2014 Isis, Al Baghdadi ferito in un raid aereo Il leader dello Stato islamico sarebbe stato colpito durante un attacco ad Al Qaim, nella provincia occidentale di Al Anbar, in Iraq Tweet google 0 Invia ad un amico

16:01 - Il leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, sarebbe stato ferito in un raid aereo sulla provincia occidentale di Al Anbarin, in Iraq. Lo rende noto il ministero dell'Interno di Baghdad. L'attacco avrebbe causato la morte di almeno 40 miliziani, tra i quali alcuni esponenti di spicco dell'organizzazione terroristica. Il "califfo" sarebbe poi stato trasferito in Siria in una regione sotto il controllo dei suoi miliziani per essere curato.

Durante il raid sarebbe stata colpita una scuola della località di Saada dove Al Baghdadi e altri dirigenti dell'Isis tenevano un incontro con un altro gruppo terroristico che aveva deciso di stringere alleanza con lo Stato islamico.



Falso il tweet che annunciava la morte del califfo - Poco dopo l'annuncio del ministero dell'Interno, in Rete è comparso un tweet pubblicato su un neonato profilo attribuito al titolare degli Esteri iracheno, Ibrahim al Jaafari. Nel messaggio, scritto solo in lingua inglese, si annunciava l'uccisione del "califfo". Fin da subito si è avanzato più di un dubbio sull'attendibilità del tweet. L'account rimandava infatti al sito di un'associazione e, inoltre, il ministro aveva già un personale profilo, sul quale non vi era tuttavia traccia del messaggio in questione.



Qualche ora dopo è arrivata al conferma ufficiale. Il ministero degli esteri ha infatti smentito la dichiarazione comparsa su Twitter e attribuita al titolare del dicastero.



Ucciso braccio destro Al Baghdadi - La tv di Stato irachena, invece, ha annunciato l'uccisione, vicino a Falluja, di un braccio destro del numero uno dello Stato islamico.