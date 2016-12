Isis addestrò attentatore Sousse

Seifeddine Rezgui, presunto autore della strage di Sousse in una foto postata su Twitter

L'attentatore tunisino Seifeddine Rezgui, autore della strage di Sousse, si sarebbe recato in Libia ad addestrarsi per tre mesi in uno dei campi dell'Isis a partire da marzo 2015. Là si sarebbe anche procurato il kalashnikov con il quale ha compiuto l'attacco terroristico di venerdì. Lo avrebbero rivelato fonti di polizia al britannico Mail online. Sempre secondo le stesse fonti Rezgui si sarebbe recato in Libia illegalmente senza passaporto.