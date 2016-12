Isis a lupi solitari:colpire Londra

Il video Isis in cui appare il commando della strage di Parigi, registrato quindi prima degli attentati di novembre e trovato da Site Intelligence Group in Rete, oltre alle minacce contro l'Occidente contiene un appello a colpire Londra. La capitale inglese, dopo che il governo ha autorizzato i raid contro i fondamentalisti in Siria e in Iraq, è diventata infatti un obiettivo dei "lupi solitari" affiliati allo Stato islamico.