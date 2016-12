Isis a combattenti: andate in Libia

I reclutatori dell'Isis in Siria fanno appello ai foreign fighter britannici ad "andare in Libia" invece che in Siria "dove la situazione è troppo pericolosa". Lo riferisce il Sunday Times, citando tra l'altro una jihadista 21enne di Londra, che ora si trova a Raqqa. Altre 3 militanti di origine britannica, che affermano di trovarsi già a Sirte, in Libia, hanno rivolto un appello analogo sui social media, aggiunge l'Observer online.