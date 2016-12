Isis, "30mila i foreign fighters"

Sono "almeno 30mila i foreign fighters in Siria e Iraq che sono andati a combattere nelle file dell'Isis". Lo rivelano fonti di intelligence Usa citate dal New York Times. In 12 mesi il loro numero "è praticamente raddoppiato", stimano i responsabili, affermando che i reclutamenti "sono in costante crescita, con quasi 1.000 nuovi combattenti al mese". Almeno 250 gli americani.