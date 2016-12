Isis, 17 raid Usa in Siria e Iraq

Gli Stati Uniti hanno condotto 17 attacchi contro l'Isis in Iraq e in Siria il giorno di Natale. Lo afferma l'esercito americano. I raid hanno preso di mira combattenti, strutture e veicoli e sono stati effettuati da aerei da caccia, bombardieri e droni. Cinque bombardamenti sono stati effettuati in Siria, 12 in Iraq. I raid sono stati effettuati nell'ambito della Operation Inherent Resolve, l'operazione progettata per colpire lo Stato islamico.