Isis, 10 soldati siriani decapitati

Dieci soldati siriani sono stati decapitati dall'Isis, che li aveva catturati nell'avanzata delle milizie dello Stato islamico verso Palmira. In questa località si teme che i militanti estremisti possano distruggere le rovine dell'antica città, come hanno già fatto in altri siti archeologici in Iraq. A riferire l'ultima atrocità è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani Ondus.