Isis, 007 Olanda: 60-80 terroristi sono pronti a colpire in Europa

Ci sono "tra i 60 e gli 80 terroristi operativi dell'Isis in Europa piazzati per compiere attacchi". L'allarme arriva dal capo dell'antiterrorismo olandese Dick Schoof, sulla base delle informazioni dell'intelligence. Alle cellule, dice Schoof, "arriva il messaggio dello Stato islamico che chiede loro di non andare in Sira o in Iraq ma di preparare attentati in Europa".