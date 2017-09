Irma, turisti in fuga da Cuba: evacuati in 51mila

Sono almeno 51mila i turisti in fuga a Cuba per l'arrivo dell'uragano Irma. Almeno 36mila delle persone evacuate sono state sistemate nei vari resort sulla costa settentrionale dell'isola, dove si trovano la capitale L'Avana e la località balneare di Varadero. Anche in Florida cresce la preoccupazione per l'arrivo della tempesta: il governatore Rick Scott ha raccomandato i cittadini di prepararsi agli ordini di evacuazione.