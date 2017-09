Evacuazioni in Florida - Con l'avanzare dell'urgano verso la Florida, dove il probabile impatto è previsto sabato, è stata ordinata l'evacuazione di diverse località costiere nell'area. Il sindaco di Miami Beach, definendo Irma "un uragano nucleare", aveva già fatto appello ai residenti ad "andare via subito". Nella zona si temono devastazioni superiori a quelle del 1992 causate dall'uragano Andrew. La popolazione ha fatto scorta di cibo e gli scaffali dei supermercati, oltre alle pompe di benzina, hanno esaurito la merce. Blackout a Portorico - Adesso l'uragano, categoria 5 su 5, ha raggiunto il nord del territorio americano di Porto Rico, dove vivono circa 3 milioni di abitanti, e circa la metà della popolazione si trova già senza elettricità.

L'allerta a Cuba - Anche Cuba ha dichiarato lo stato d'emergenza nelle province orientali di Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguin, Las Tunas, e in quelle centrali di Camaguey, Ciego de Avila e Villa Clara, dove il passaggio dell'uragano è previsto nelle prossime ore. Per il momento la regione dell'Avana, con i suoi due milioni di abitanti, è stata risparmiata dal dispositivo di allerta. Il volo del Papa, che mercoledì sera è arrivato in Colombia, è stato deviato per evitare i venti dell'uragano.



L'Onu: "Colpirà 37 milioni di persone" - Secondo le stime dell'Onu, che ha dispiegato squadre umanitarie alle Barbados per lavorare con l'agenzia per la gestione dei disastri dei Caraibi, l'uragano può arrivare a colpire 37 milioni di persone. I funzionari delle Nazioni Unite ad Haiti sono invece impegnati a offrire l'appoggio necessario al governo locale. Intanto il Fondo Monetario Internazionale è pronto ad aiutare i suoi stati membri colpiti dall'uragano, afferma Christine Lagarde.