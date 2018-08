Irlanda, la moglie sta per diventare cieca: il marito 84enne impara a truccarla e fa un video tutorial

Si dice che l’amore stia nelle piccole cose. E la storia di Mona e Des Monahan, marito e moglie irlandesi di 83 e 84 anni, dei quali 57 da sposati, sembrerebbe confermare il detto. Mona sta per diventare cieca a causa di un progressivo peggioramento della vista e Des ha deciso di imparare a truccarla. Sa quanto ci tiene, così si è iscritto a un corso di make-up per assicurarsi che quando la moglie non sarà più capace di prepararsi da sola - già adesso ha difficoltà a distinguere i colori - lui sarà lì pronto per lei. "Voglio solo che stia bene con se stessa", ha detto Des, che ora è un "esperto truccatore" tanto che, di recente, ha diffuso un vero e proprio tutorial in cui applica il fondotinta a Mona. Le piccole cose che in circostanze tali diventano grandi.