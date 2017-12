Irlanda, due amici si sposano per evitare una tassa da 50mila euro sulla casa

Gli sposi si conoscono da più di trant'anni. Quando Sullivan ha perso la casa, per evitare di andare a vivere in mezzo alla strada, è stato lo stesso Murphy che gli ha proposto di andare a stare da lui e di aiutarlo nelle faccende domestiche. "L'unico modo per pagare il suo servizio di badante però era quello lasciargli la mia casa una volta fatto testamento, dato che non potevo permettermi uno stipendio" - ha spiegato.



Ma quando i due vengono a conoscenza della tassa di 50.000 euro, che avrebbero dovuto pagare per la sucessione, prendono l'unica strada possibile per evitare di elargire la somma, cioè quella di sposarsi nonostante siano entrambi eterosessuali. In Irlanda, infatti, il matrimonio tra persone dello stesso stesso è possibile dopo il referendum del maggio del 2015. La coppia s'è così sposata a Dublino, in un ex ospledale, e ha poi festeggiato con gli amci vicino a Gasworks bar. O' Sullivan in passato era già stato sposato, mentre per Murphy è il primo matrimonio. Dopo la cerimonia come riportato dall'Irish Times i due hanno dichiarato "Ci ameremo in salute e in malattia, ma soltanto come amici".