Irlanda del Nord, causa influenza diocesi sospende segno della pace

Una diocesi cattolica in Irlanda del Nord ha sospeso il segno della pace durante le celebrazioni liturgiche per tentare di contenere la diffusione dell'influenza. Come riporta "The Guardian", il vescovo Noel Treanor ha spiegato che "avendo ricevuto indicazioni mediche riguardo il crescente rischio dell'influenza australiana, la diocesi di Down and Connor ha deciso di riattivare le misure attuate dalla diocesi per l'influenza suina del 2009".