Irlanda del Nord, affonda un antico piroscafo a pale

Un antico piroscafo a pale del Mississippi è affondato nel Mare d'Irlanda, al largo della costa gallese settentrionale. La MV Oliver Cromwell, costruita nel 1922 e lunga 36 metri, era stata trasformata in un albergo sul fiume nel 1993 e da allora era rimasta attraccata a Gloucester Docks. E’ affondata mentre veniva trainata verso il suo nuovo proprietario irlandese e per questo non aveva nessuno a bordo e non conteneva carburante. Gli organizzatori della traversata avevano garantito che la nave potesse essere rimorchiata senza incidenti. La guardia costiera è stata chiamata immediatamente ma non ha potuto impedirle di affondare inesorabilmente dopo tre lunghe ore.