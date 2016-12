Iraq, Usa condannano attentato

Gli Stati Uniti condannano l'attacco suicida sferrato venerdì in Iraq, "che ha ucciso e ferito decine di iracheni riuniti per assistere ad una partita di calcio". Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato, in cui si conferma l'"impegno e sostegno" degli Stati Uniti "al popolo iracheno e per l'unità dell'Iraq".