Iraq, Usa chiudono consolato a Bassora per motivi di sicurezza

Il Dipartimento americano di Stato ha annunciato che chiuderà il consolato americano a Bassora, in Iraq, evacuando tutto il suo personale per via di rischi legati alla sicurezza. La decisione è da ricollegare alle minacce giudicate "credibili" e "inaccettabili" giunte dall'Iran e dalle milizie sciite legate a Teheran.