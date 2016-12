Iraq, Unicef: oltre mezzo milione di bambini a rischio a Mosul

Sono oltre mezzo milione i bambini di Mosul a rischio per l'offensiva lanciata dal governo iracheno per riprendere la città in mano all'Isis. E' l'allarme lanciato dall'Unicef che spiega come i bambini di Mosul abbiano "già sofferto enormemente negli ultimi due anni. Molti potrebbero essere costretti a fuggire, rimanere intrappolati tra le linee di combattimento o catturati nel fuoco incrociato".