Iraq, Unicef: oltre 4.000 persone fuggite dall'area di Mosul

Oltre 4.000 persone sono fuggite dalle zone intorno a Mosul dall'inizio dell'offensiva militare per riconquistare la città irachena dalle mani dell'Isis. Lo ha detto Peter Hawkins, il rappresentate dell'Unicef per l'Iraq, sottolineando che le condizioni dei bambini in almeno uno dei campi per i rifugiati sono "molto precarie". Al momento è ignoto il numero esatto degli sfollati.