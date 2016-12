Iraq, ucciso governatore Isis a Mosul Siria, 40 vittime civili in raid

11:26 - Il "governatore" dell'Isis di Mosul, in Iraq, è rimasto ucciso nei raid della Coalizione internazionale. Lo afferma la polizia irachena citata dalla Cnn. Si tratta del secondo "governatore" della città ucciso in meno di 25 giorni.

In Siria, invece, quasi 40 civili, tra i quali sette bambini, sono rimasti uccisi dopo un raid dell'aviazione di Assad su due villaggi nel Nord controllati dall'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, Ondus, basato a Londra. L'Ong precisa che tra le decine di feriti "molti sono in gravi condizioni".