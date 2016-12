Iraq, scultore 17enne ricrea i capolavori distrutti dallʼIsis 1 di 6 Facebook Facebook Iraq, scultore 17enne ricrea i capolavori distrutti dall'Isis 2 di 6 Facebook Facebook Iraq, scultore 17enne ricrea i capolavori distrutti dall'Isis 3 di 6 Facebook Facebook Iraq, scultore 17enne ricrea i capolavori distrutti dall'Isis 4 di 6 Facebook Facebook Iraq, scultore 17enne ricrea i capolavori distrutti dall'Isis 5 di 6 Facebook Facebook Iraq, scultore 17enne ricrea i capolavori distrutti dall'Isis 6 di 6 Facebook Facebook Iraq, scultore 17enne ricrea i capolavori distrutti dall'Isis leggi dopo slideshow ingrandisci

L'area archeologica vicina a Mosul venne devastata nel 2015 dai jihadisti perché ritenuta un simbolo pagano. L'idea di volerne ricostruire i capolavori non è un gesto meramente estetico, ma ha anche una risonanza politica. "In Iraq - afferma il giovane scultore alla Cnn - ci sono persone che vengono uccise solo perché sono scultori, perché sono artisti. L'Isis li vede come apostati. Continuare a scolpire significa che non sono intimidito da questi demoni".



Il ragazzo, cresciuto a Mosul e che ora vive a Erbil, ha già ricostruito una ventina di statue e bassorilievi. Le sue opere riproducono le creature e gli dei assiri presi di mira dai miliziani dell'Isis. La sua scultura preferita è una replica di un Lamassu, un essere soprannaturale con la testa di un uomo, il corpo di leone, i piedi di manzo e dotato di ali di avvoltoio.