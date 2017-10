Iraq, scontri tra esercito e ribelli a Kirkuk: almeno tre morti

E' di almeno tre morti il bilancio degli scontri avvenuti nelle ultime ore a Kirkuk, in Iraq. La città, ricca di giacimenti di petrolio, è contesa tra forze governative e miliziani non meglio precisati. Lo riferisce Al Arabiya, precisando che tra i due gruppi armati è avvenuta una sparatoria mentre era in atto una manifestazione. Nei giorni scorsi l'esercito e le milizie filo-iraniane avevano preso controllo di Kirkuk a scapito delle forze curde.