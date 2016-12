Iraq, rogo in un hotel: 19 morti

Almeno 19 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un incendio a Erbil, in Iraq. Il governatore della città, Nawzad Hadi, ha reso noto che il rogo è divampato all'Hotel Capitol. La stessa fonte ha precisato che 14 vittime sono filippine, tre irachene e un'altra palestinese. Ancora sconosciute le cause dell'incendio.