Iraq, rivolta in carcere: 35 morti

Trenta detenuti e cinque poliziotti sono rimasti uccisi in una rivolta scoppiata in un centro di detenzione della polizia in Iraq, a nord-est di Baghad. In seguito alla rivolta sono riusciti a evadere quaranta prigionieri, come ha riferito il portavoce del ministero dell'Interno, il generale Saad Maan, precisando che nove degli evasi erano detenuti per reati di terrorismo.