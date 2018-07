Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata

Saleh ha scritto una lettera ai suoi superiori per comunicare l'episodio accaduto il 23 luglio a circa 37mila piedi di quota su un Boeing 737, ma il messaggio è finito sui social network, diffondendosi rapidamente sul web nell'area del Medio Oriente. Il copilota ha scritto che "un'ora dopo il decollo del volo Y1ASU, il capitano Raad Mohammed Yaqub ha fatto portare via dalla hostess il vassoio del mio pranzo, con il pretesto che il sottoscritto non aveva chiesto l'autorizzazione". "Le parole offensive apostrofate dal comandante - continua la lettera - hanno dato origine ad un diverbio, poi abbiamo entrambi alzato la voce fino a quando il capitano non ha cominciato a sferrare calci e pugni costringendo il personale di sicurezza a bordo ad intervenire per calmarci".