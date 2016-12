Iraq, raid Usa sulla "banca" dell'Isis: milioni di contanti in fumo

Duro colpo allo Stato islamico assestato dai raid Usa in Iraq. Nell'esplosione provocata da due bombe sganciate da un jet americano si vedono migliaia di banconote sprigionarsi dalle macerie di un palazzo e mischiarsi al fumo denso e nero. E' stata colpita e distrutta, così, la cosiddetta "banca" dell'Isis, il deposito di contanti nascosto in uno stabile al centro di Mosul. In quel forziere segreto erano stipati gli stipendi dei miliziani del Califfato. La Cnn ha parlato, senza quantificarli, di svariati milioni di dollari andati in fumo, sui quali l'Isis contava per sostenere le sue spese di guerra.