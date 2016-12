Iraq, al via lʼoffensiva per liberare Mosul dallʼIsis 1 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 2 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 3 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 4 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 5 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 6 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 7 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 8 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 9 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 10 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 11 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis 12 di 12 Afp Afp Iraq, al via l'offensiva per liberare Mosul dall'Isis leggi dopo slideshow ingrandisci

E' la più grande operazione militare lanciata da quando gli Usa hanno lasciato il Paese - Nelle ultime ore sulla città sono state lanciate dagli aerei decine di migliaia di volantini con istruzioni agli abitanti su come proteggersi durante i combattimenti. La tv di Stato ha mostrato un breve comunicato scritto, poco dopo la mezzanotte, che ha annunciato l'avvio dell'offensiva, largamente preannunciata per cacciare l'Isis dalla seconda città dell'Iraq. Si tratta della più grande operazione militare in Iraq da quando le truppe americane hanno lasciato il Paese nel 2011.



Al Abadi: "Inizia nuova fase, entro fine anno via Isis dall'Iraq" - In una dichiarazione, apparsa sul suo sito, Al Abadi ha promesso che la battaglia per Mosul segnerà una nuova fase, che condurrà alla liberazione di tutti i territori iracheni dal controllo dei militanti dell'Isis entro la fine dell'anno.



Usa: "Operazione potrebbe durare settimane, forse di più" - Per gli Usa, che ha schierato una parte delle forze speciali, l'offensiva per la liberazione della città irachena non sarà però un'operazione lampo. "Questa operazione per riprendere il controllo della seconda città irachena continuerà probabilmente per settimane, forse più" ha sottolineato in una nota il generale Stephen Townsend, comandante della coalizione a guida Usa che combatte contro il gruppo jihadista.



Onu: rischio scudi umani - Forte preoccupazione all'Onu per la sorte di un milione e mezzo di civili a Mosul: si teme che "migliaia di loro possano ritrovarsi sotto l'assedio" delle truppe governative o diventare "scudi umani" nelle mani dell'Isis. L'avvertimento arriva dal sottosegretario per gli Affari umanitari, Stephen O'Brien, che fa appello " a tutte le parti perché rispettino i loro obblighi di proteggere i civili in base alla legge umanitaria internazionale".



Curdi strappano 7 villaggi a Isis vicino a Mosul - I primi risultati dell'offensiva sono arrivati, a poche ore dall'inizio dell'operazione, dai Peshmerga che hanno strappato all'Isis il controllo di sette villaggi. Gli stessi guerriglieri curdi hanno poi sottolineato, per bocca di Kifah Mahmud Karim, consigliere per i media di Massud Barzani, presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, di non aver intenzione di entrare nella città irachena, lasciando il compito alle sole forze governative di Baghdad per non fomentare tensioni.



La caduta di Mosul nelle mani dell'Isis - Le forze irachene sono state ammassate intorno a Mosul nei giorni scorsi. Mosul, città con più di un milione di abitanti, è caduta sotto il dominio dell'Isis durante un blitz nel giugno 2014 che ha lasciato circa un terzo dell'Iraq nelle mani dello Stato Islamico e ha fatto precipitare il Paese nella sua crisi più dura dai tempi dell'operazione "Iraqi Freedom", cominciata il 20 marzo 2003 con l'attacco della coalizione guidata da Stati Uniti e Gran Bretagna per liberare l'Iraq dal regime di Saddam Hussein.



Dopo aver conquistato Mosul, il leader dell'Isis Abu Bakr Al Baghdadi era entrato in città e aveva instaurato un califfato islamico che ad un certo punto copriva quasi un terzo dell'Iraq e della Siria. Ma fin dagli ultimi mesi dello scorso anno, i militanti dello Stato Islamico hanno perso battaglie in Iraq e le aree controllate nel Paese si sono ristrette a Mosul e ad alcune piccole città nel nord e nell'ovest.