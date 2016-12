Iraq, Pentagono: Isis ha perso il controllo del 45% del territorio

Da quando è iniziata l'offensiva degli Stati Uniti, l'Isis ha perso il controllo del 45% del territorio occupato in Iraq. Lo ha annunciato il Pentagono, spiegando che la stessa cosa è successa in Siria, dove lo Stato islamico ha perso il 20% del territorio. Restano comunque sotto il controllo delle milizie le roccaforti di Raqqa in Siria e Mossul in Iraq. In Libia, invece, la presenza dell'Isis si starebbe consolidando.