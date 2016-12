Iraq, Parlamento approva legge anti-alcool: per gli oppositori non garantisce le tradizioni delle minoranze

A proporre la legge è stato Mahmoud al-Hassan, un giudice e parlamentare della coalizione "Stato della Legge", che rappresenta il blocco principale in Parlamento. Da un lato, chi è favore del divieto sostiene che questo è giustificato dalla Costituzione, che asseconda i principi dettati dalla religione islamica. L'Islam infatti proibisce il consumo, ma l'alcool è sempre stato disponibile nelle principali città del Paese, per la maggior parte in negozi di proprietà di cristiani.



Dall'altro, chi è contrario all'entrata in vigore della legge anti-alcool sostiene invece che questa viola la stessa Costituzione, che garantisce le tradizioni delle minoranze religiose come i cristiani. Per questo motivo gli oppositori hanno promesso di presentare ricorso contro la decisione del Parlamento iracheno.