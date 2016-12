Iraq, Onu al lavoro per aprire nuovi campi per 400mila profughi

Le Nazioni Unite si preparano a fronteggiare le drammatiche conseguenze dell'assedio a Mosul, in Iraq. "Stiamo lavorando senza sosta per aprire altri 22 campi di emergenza che ospitino fino a 400mila profughi in fuga dalla città", ha detto Lisa Grande, coordinatrice dell'Onu per l'Iraq. "Ad ora abbiamo sei campi in grado di ospitare 60mila persone", ha precisato.