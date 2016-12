Iraq, Ong: Isis ha privato di istruzione oltre un milione di bambini

Oltre un milione di bambini che ha vissuto sotto il controllo dell'Isis in Iraq non ha potuto, per oltre due anni, frequentare la scuola o è stato costretto ad apprendere secondo un curriculum da essi stabilito. È l'allarme lanciato da Save the Children. Secondo i familiari dei bambini, l'istruzione che veniva impartita dall'Isis era finalizzata unicamente a trasformare i piccoli in combattenti.