22:05 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha autorizzato il dispiegamento di ulteriori truppe in Iraq, fino ad un massimo di altri 1.500 militari. Gli uomini non saranno impiegati per un ruolo di combattimento, ma di addestramento, assistenza e in qualità di consiglieri per le forze armate irachene. Lo rende noto la Casa Bianca.