Iraq,Obama:"Bloccata avanzata di Isis"

Gli uomini dell'Isis "non stanno guadagnando terreno in Iraq. Abbiamo contenuto la loro avanzata". Lo ha dichiarato Barack Obama in un'intervista alla Abc. "Quello che non siamo riusciti a fare - aggiunge il presidente degli Stati Uniti - è decapitare il loro vertice, anche se abbiamo fatto progressi nel bloccare il reclutamento di combattenti stranieri".