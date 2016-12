Iraq, nuovi cortei anti corruzione

Migliaia di persone sono tornate a manifestare a piazza Tahrir di Baghdad e in altre città dell'Iraq per protestare contro la corruzione e chiedere migliori servizi per la popolazione, in particolare nell'erogazione di acqua ed elettricità. Si tratta dei primi raduni svoltisi dopo che, martedì, il Parlamento ha approvato all'unanimità un pacchetto di riforme proposto dal primo ministro Haidar al Abadi.