Iraq,nessun muro attorno a Baghdad

Il primo ministro iracheno, Haider al-Abadi, ha smentito i piani annunciati dall'esercito sulla costruzione di un muro di cemento intorno a Baghdad per evitare gli attentati dello Stato islamico. "Baghdad è la capitale di tutto gli iracheni", ha affermato in una nota, "e non ci può essere muro o barriera per isolarla o impedire agli altri civili di entrarvi". L'annuncio della costruzione imminente del muro era stato dato mercoledì.