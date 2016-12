Iraq,muro anti-Isis intorno Baghdad

L'esercito iracheno ha cominciato i lavori per costruire un muro intorno a Baghdad. L'opera servirà per prevenire l'infiltrazione di "terroristi e sospetti", in particolare uomini dell'Isis. Ha diffuso la notizia il comandante del distretto militare del Paese, Abud Amir Al Shammary. Sarà realizzata una trincea che correrà intorno alla città, affiancata da una strada. Il muro avrà torrette di osservazione e telecamere di sorveglianza.