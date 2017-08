Iraq, media: "L'Isis avrebbe potuto costruire una bomba radiologica"

L'Isis in Iraq ha avuto tra le mani materiale radioattivo per costruire una "bomba sporca" (radiologica, ndr) dopo la conquista di Mosul nel 2014. A rivelarlo è il Washington Post, secondo cui all'epoca gli jihadisti si trovarono di fronte a uno dei più grandi arsenali mai posseduti dai terroristi: basi piene di armi, bombe, razzi e carri armati. "Ma l'arma più temibile a Mosul non fu mai usata e lo si scopre solo oggi", scrive il quotidiano americano.