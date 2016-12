Iraq, media: esplosivi Isis nei giocattoli dei bambini a Mosul

L'Isis sta piazzando esplosivi in decine e decine di giocattoli e pupazzi che poi sparge per Mosul in Iraq. Lo riferisce il Guardian e fonti della sicurezza a Erbil. Per i bambini, infatti, "un peluche sarebbe irresistibile, farebbero esplodere la bomba". Nelle zone liberate dagli jihadisti, i peshmerga hanno bonificato ordigni per oltre 50 tonnellate.