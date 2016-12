Circa 100 cadaveri decapitati sono stati trovati dalle forze governative irachene in una fossa comune nella città di Hammam Alil, 20 chilometri a sud di Mosul, strappata nei giorni scorsi al controllo dell'Isis. L'esercito ha precisato che i corpi sono stati scoperti in una fossa scavata nel campus dell'istituto di Agricoltura. Indagini sono in corso per identificare gli uccisi, probabilmente vittime di una esecuzione di massa da parte degli integralisti.