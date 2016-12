Iraq, le forze speciali americane catturano uno dei leader dell'Isis

Le forze speciali americane hanno catturato per la prima volta una figura di primo piano dell' Isis . L'arresto è avvenuto nel corso di un blitz di una squadra dei Delta Force nel nord del Paese, come riporta la Cnn. Il prigioniero sarà consegnato nei prossimi giorni alle autorità irachene dopo gli interrogatori dal personale americano. L'operazione, spiega il Pentagono, è scattata dopo diverse settimane di azione di intelligence sul territorio.

Newl 2015 in un'operazione simile fu catturata in Siria la moglie di una delle figure chiave di Daesh, Abu Sayyaf. E' probabile, secondo i media americani, che le informazioni raccolte dalla donna siano servite per organizzare il raid e possano servire per successivi interventi mirati.