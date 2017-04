Iraq, l'esercito strappa un quartiere di Mosul all'Isis

L'esercito iracheno ha strappano all'Isis un nuovo quartiere nella parte occidentale di Mosul, dove da mesi infuria la battaglia tra i governativi e i combattenti del Califfato. "I nostri soldati hanno issato la bandiera nazionale sugli edifici del quartiere dopo aver inflitto al nemico perdite in vite umane e in equipaggiamenti", ha affermato il comandante delle operazioni per la liberazione della città, il generale Abdul Amir Rashid Yarakllah.