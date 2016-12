Iraq, Isis uccide 4 peshmerga curdi

Quattro peshmerga curdi sono stati decapitati dall'Isis come rappresaglia al blitz statunitense per liberare 70 ostaggi in Iraq. In un filmato lungo 15 minuti, come riferisce la Cnn, si vede uno dei terroristi, con accento inglese e mascherato, che lancia un messaggio al presidente Usa, Barack Obama, prima di procedere con l'esecuzione di uno dei prigionieri.