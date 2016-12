Iraq:Isis minaccia per mondo intero

"L'Isis non è solo una minaccia per la regione, ma per il mondo intero". Lo ha detto a Parigi, a un vertice della Coalizione contro lo Stato islamico, il primo ministro iracheno Haidar al Abadi. Nella capitale francese si sono riuniti tutti i titolari dei dicasteri degli Esteri dei 24 Paesi che fanno parte della Coalizione. "Bisogna fermare il flusso di combattenti", ha aggiunto, ricordando che si tratta spesso di "stranieri" e non di iracheni.