Iraq, Isis giustizia 46 persone a Mosul

11:49 - Quarantasei persone sono state giustiziate nelle ultime 48 ore dai jihadisti dello Stato islamico (Isis) a Mosul, in Iraq. Lo riferiscono fonti della seconda città irachena conquistata dall'Isis. Citate dal quotidiano panarabo Al Arabi Al Jadid, edito a Beirut con fondi del Qatar, le fonti affermano che 12 vittime erano siriani accusati di "spionaggio" in favore della Coalizione anti-Isis.

Fbi: allerta su possibili "lupi solitari" in Occidente - Poliziotti, giornalisti e funzionari governativi sono nel mirino di possibili attacchi dei "lupi solitari" in Usa che si ispirano ai terroristi dell'Isis. Secondo un allarme congiunto dell'Fbi e del dipartimento della Sicurezza nazionale inviato alle forze dell'ordine, un portavoce dello Stato islamico ha registrato un messaggio audio in cui esorta i lupi solitari dell'Occidente ad attaccare "soldati, benefattori, polizia, membri della Sicurezza e dell'Intelligence" .



Erdogan restio ad aiutare i curdi - I miliziani curdi hanno messo a segno oggi una limitata controffensiva a Kobane, ma continuano a combattere strada per strada per impedire ai jihadisti dello Stato islamico (Isis) di impadronirsi di questa città nel nord della Siria. Intanto da oltre confine, a distanza di pochi chilometri, l'esercito turco continua ad assistere ai combattimenti senza dar segno di volere intervenire. E Ankara ha anche detto di non avere raggiunto alcun accordo per concedere una sua base aerea per i bombardamenti americani sui jihadisti, smentendo così una notizia arrivata alcune ore prima da Washington.