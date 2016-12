Iraq, Isis fa esplodere un bebè durante un'esercitazione sugli esplosivi

Nuovo orrore in Iraq dove, secondo quanto rivelato da Sadiq el-Hussein, capo dei comitati per la sicurezza locali anti Isis, i miliziani dello Stato Islamico avrebbero fatto esplodere un bebè come esercizio di addestramento per le reclute. Sarebbe accaduto da Dyala, al confine tra Iraq e Iran. La macabra notizia non avrebbe però trovato riscontro da fonti indipendenti e ciò lascia pensare che possa trattarsi di propaganda anti Isis.