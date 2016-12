Iraq, Isis chiude diga di Ramadi: "Tragedia umanitaria"

E' allarme umanitario nella regione irachena di Anbar, al confine con Baghdad, dopo che l'Isis ha chiuso le condotte della diga di Ramadi sull'Eufrate, limitando di fatto l'afflusso di acqua in alcune località. Lo riferisce la tv Al Arabiya. "Si rischia la tragedia umanitaria", ha spiegato Rafea Fahdawi, un leader locale. I miliziani potrebbero attaccare dopo aver costretto gli abitanti e le forze armate ad arrendersi perché senza acqua.

Citato dalla tv panaraba al Arabiya, il governatore di Anbar, Sabah Karhut, ha confermato il drastico abbassamento del livello dell'Eufrate nei pressi di Habbaniya e Khaldiya, centri minori sulla strada per Baghdad e assediati dall'Isis.



